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У Києві хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого пілота "Джуса"

1 вересня 2023 09:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого пілота "Джуса"
Загиблий Андрій Пільщиков на позивний "Джус". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова "Джуса". Автором петиції є Антон Осьмак, який і запропонував змінити назву вулиці Нової.

Текст петиції розміщений на сайті Київради.

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Деталі

За словами автора, теперішня назва вулиці є тимчасовою і її варто замінити, адже "Джус" до кінця захищав небо Києва і доклав багато зусиль, щоб Україна таки отримала літаки F16.

"Саме така назва цієї вулиці створює на топонімічні мапі Києва часовий зв'язок від героїв Повітряного флоту УНР (Повітрофлотсського проспекту) до героїв сучасності — "Привидів Києва", одним із образів якого, разом з усіма пілотами-Героями 40-ї Васильківської бригади тактичної авіації, був Андрій Пільщиков", — каже автор петиції.

 

У Києві хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого пілота "Джуса". Скриншот

Що відомо про "Джуса"

У суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

За словами Юрія Ігната, льотчик Андрій Пільщиков, відомий під позивним "Джус", який загинув у катастрофі на Житомирщині, завжди прагнув бачити українські літаки на рідних теренах. При цьому він мріяв про винищувачі F-16.

У вівторок, 29 серпня, у Києві попрощались із військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який нещодавно загинув в авіатрощі на Житомирщині. Похорон розпочався об 11:00, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Державне бюро розслідувань заявило, що розглядає три версії авіатрощі. За попередніми оцінками, основна причина — зіткнення двох літаків відбулося при здійсненні маневру розвороту. 

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