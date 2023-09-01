В Киеве на Троещине неизвестный ударил мужчину ножом: детали инцидента

В Киеве на Троещине неизвестный ударил мужчину ножом. Скриншот

В столичном микрорайоне Троещина произошел ужасающий инцидент. Там неизвестный прямо на остановке общественного транспорта ударил мужчину ножом.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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На Троещине мужчину ударили ножом, пока тот ждал общественный транспорт на остановке.

Злоумышленника сразу задержали неравнодушные люди. Однако причину своих действий он не смог объяснить.

На месте работают оперативники и "скорая" помощь.

Детали — со временем.

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