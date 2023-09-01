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В Киеве на Троещине неизвестный ударил мужчину ножом: детали инцидента

1 сентября 2023 14:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на Троещине неизвестный ударил мужчину ножом: детали инцидента
В Киеве на Троещине неизвестный ударил мужчину ножом. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столичном микрорайоне Троещина произошел ужасающий инцидент. Там неизвестный прямо на остановке общественного транспорта ударил мужчину ножом.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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На Троещине мужчину ударили ножом, пока тот ждал общественный транспорт на остановке.

Злоумышленника сразу задержали неравнодушные люди. Однако причину своих действий он не смог объяснить.

На месте работают оперативники и "скорая" помощь.

Детали — со временем.

 

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