Працівник вибухотехнічної служби. Фото: google.com

Столична поліція отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл столиці. Наразі працівники поліції працюють самостійно, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.

Про це заявили в КМВА.

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Замінування київських шкіл

Сьогодні, 1 вересня в День знань, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування абсолютно всіх середніх шкіл Києва.

Поліціянти оперативно вирушили за вказаними адресами. Евакуація дітей та вчителів буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією.

У Києві повідомляють про замінування всіх середніх шкіл. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що наближається новий навчальний рік в Україні, зокрема, і в столиці. Відтак, якщо укриття в навчальному закладі не зможе вмістити всіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін.

Додамо, що батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із 1 вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж торік.

У Києві в мікрорайоні Борщагівки столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Це сталося завдяки міжнародній підтримці.

Також у Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.