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У КМДА розповіли, скільки столичних школярів навчатимуться офлайн

29 серпня 2023 15:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМДА розповіли, скільки столичних школярів навчатимуться офлайн
Школярі у столичній школі. Фото: Вечірній Київ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із першого вересня. Цього року — це в 2,5 рази більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє Київрада.

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Школярі навчатимуться офлайн

Усе більше батьків згодні віддавати своїх дітей на очне навчання. Малечі також більше подобається вчитися за партами з друзями, а не перед екраном компʼютера.

"240 тисяч – це в 2,5 рази більше, ніж минулого року, коли лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання. Це говорить про велику довіру до того, що робить влада столиці, про те, що ми все правильно робимо в плані навчання та захисту дітей. І це при тому, що в минулому навчальному році дві третини днів пройшли з перериванням уроків через повітряну тривогу, а кожна четверта ніч була без сну з тих самих причин. Але ми показали суспільству, що готові до викликів", — йдеться в повідомленні КМДА.

Київрада приділила увагу ремонту укриттів у школах

"На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись винятково офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі", — наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві в мікрорайоні Борщагівки столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Це сталось завдяки міжнародній підтримці.

Додамо, що в Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.

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