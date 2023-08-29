В КГГА рассказали, сколько столичных школьников будут учиться офлайн

Школьники в столичной школе. Фото: Вечерний Киев

Родители 240 тысяч киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с 1 сентября. В этом году это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Киевсовет.

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Все больше родителей согласны отдавать своих детей на очное обучение. Малышам больше нравится учиться за партами с друзьями, а не перед экраном компьютера.

"240 тысяч — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение. Это говорит о большом доверии к тому, что делают власти столицы, о том, что мы все правильно делаем в плане обучения и защиты детей.И это при том, что в прошлом учебном году две трети дней прошли с прерыванием уроков из-за воздушной тревоги, а каждая четвертая ночь была без сна по тем же причинам. Но мы показали обществу, что готовы к вызовам", — говорится в сообщении КГГА.

Киевсовет уделил внимание ремонту укрытий в школах

"На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма, как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако исключительно для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться исключительно офлайн, потому что это и другое усвоение материала, и возможность обоим родителям работать на своей основной работе", — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в микрорайоне Борщаговки столичная школа №76 им. Олеся Гончара получила современный смарт класс. Это произошло благодаря международной поддержке.

Добавим, что в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году . В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.