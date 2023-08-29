В одному з районів Києва школа отримала сучасний смарт клас: як навчаються діти

Столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Фото: Київрада

У Києві в мікрорайоні Борщагівки столична школа №76 імені Олеся Гончара отримала сучасний смарт клас. Це сталось завдяки міжнародній підтримці.

Про це повідомляє Київрада.

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Зазначається, що вже придбано і передано школі таке компʼютерне обладнання: 16 ноутбуків з програмним забезпеченням, комп’ютерні мишки та килимки, а також навушники.

Це вже другий смарт клас, який було облаштовано в цьому мікрорайоні.

Як проходить підготовка до нового навчального сезону

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася активна підготовка до нового навчального року. Відтак, цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.

Додамо, в Україні хочуть не лише відбудувати зруйновані чи пошкоджені під час війни школи, а й трансформувати їх з радянських у сучасні та креативні. Спершу проєкт трансформації передбачає роботу над 5 школами, після чого його масштабують до 500.

Також Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в області відновили об’єкти цивільного захисту та базові укриття в 884 школах. За його словами, наразі активно ведеться процес облаштування ще понад 150 бомбосховищ.