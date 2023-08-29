В одном из районов Киева школа получила современный смарт класс: как учатся дети
В Киеве в микрорайоне Борщаговки столичная школа №76 им. Олеся Гончара получила современный смарт класс. Это произошло благодаря международной поддержке.
Об этом сообщает Киевсовет.
Смарт класс для киевской школы
Отмечается, что уже приобретено и передано школе компьютерное оборудование: 16 ноутбуков с программным обеспечением, компьютерные мышки и коврики, а также наушники.
Это уже второй смарт класс, обустроенный в этом микрорайоне.
Как проходит подготовка к новому учебному сезону
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.
Добавим, в Украине хотят не только отстроить разрушенные или поврежденные во время войны школы, но и трансформировать их из советских в современные и креативные. Сначала проект трансформации подразумевает работу над 5 школами, после чего его масштабируют до 500.
Также Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области восстановили объекты гражданской защиты и базовые укрытия в 884 школах. По его словам, сейчас активно ведется процесс обустройства еще более 150 бомбоубежищ.