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В одном из районов Киева школа получила современный смарт класс: как учатся дети

29 августа 2023 12:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В одном из районов Киева школа получила современный смарт класс: как учатся дети
Столичная школа №76 имени Олеся Гончара получила современный смарт-класс. Фото: Киевсовет
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве в микрорайоне Борщаговки столичная школа №76 им. Олеся Гончара получила современный смарт класс. Это произошло благодаря международной поддержке.

Об этом сообщает Киевсовет.

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Отмечается, что уже приобретено и передано школе компьютерное оборудование: 16 ноутбуков с программным обеспечением, компьютерные мышки и коврики, а также наушники.

Это уже второй смарт класс, обустроенный в этом микрорайоне.

Как проходит подготовка к новому учебному сезону

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.

Добавим, в Украине хотят не только отстроить разрушенные или поврежденные во время войны школы, но и трансформировать их из советских в современные и креативные. Сначала проект трансформации подразумевает работу над 5 школами, после чего его масштабируют до 500.

Также Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области восстановили объекты гражданской защиты и базовые укрытия в 884 школах. По его словам, сейчас активно ведется процесс обустройства еще более 150 бомбоубежищ.

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