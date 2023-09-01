Работник взрывотехнической службы. Фото: google.com

Столичная полиция получила сообщение о заминировании всех средних школ столицы. В настоящее время сотрудники полиции работают самостоятельно, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.

Об этом заявили в КГВА.

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Заминирование киевских школ

Сегодня, 1 сентября в День знаний, столичные правоохранители получили уведомление о заминировании абсолютно всех средних школ Киева.

Полицейские оперативно отправились по указанным адресам. Эвакуация детей и учителей будет дополнительно приниматься администрацией учебных заведений и полицией.

В Киеве сообщают о заминировании всех средних школ. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что близится новый учебный год в Украине, в том числе и в столице. Следовательно, если укрытие в учебном заведении не сможет вместить всех учащихся — обучение должно быть организовано в несколько смен.

Родители 240 тысяч киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с 1 сентября. В этом году — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом.

В Киеве в микрорайоне Борщаговки столичная школа №76 им. Олеся Гончара получила современный смарт класс. Это произошло благодаря международной поддержке.

Также в Киеве началась активная подготовка к новому учебному году . В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.