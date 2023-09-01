У Києві на Троєщині невідомий вдарив чоловіка ножем: деталі інциденту

У Києві на Троєщині невідомий вдарив чоловіка ножем. Скриншот

У столичному мікрорайоні Троєщина стався жахливий інцидент. Там невідомий просто на зупинці громадського транспорту вдарив чоловіка ножем.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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На Троєщині чоловіка вдарили ножем, поки той чекав громадський транспорт на зупинці.

Зловмисника відразу затримали небайдужі люди. Однак причину своїх дій він не зміг пояснити.

На місці працюють оперативники та "швидка" допомога.

Деталі — згодом.

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