В Киеве планируют расчистить реку Лыбидь почти за 15 млн грн

Река Лыбидь в Киеве. Фото: google.com

Для растворения реки Лыбидь хотят потратить почти 15 миллионов гривен. Работы будут продолжаться в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Их заказчиком выступило коммунальное предприятие "Плесо".

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

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Расчистка реки за миллионы гривен

Отмечается, что временные дороги для въезда с коллектора и отвод воды у него оборудуют от улицы Саперно-Слободской до урочища Лысая Гора.

Также планируют расчистить закрытую часть коллектора реки Лыбидь. В общей сложности на это потратят до 14 870 000 гривен.

Ремонт работы должны завершиться к концу 2023 года.

По каким причинам хотят расчистить реку Лыбидь

Вчера, 31 августа, завершился срок представления тендерных предложений. По состоянию на сейчас решения ожидает "Арсенал-Буд Монтаж".

Как сообщает YouControl , эта организация уже побеждает в тендере на обследование и расчистку реки Лыбидь в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах в 2021 году.

В этот раз ожидаемая стоимость составляла около восьми миллионов гривен.

Ремонтные работы на участке реки Лыбидь необходимы для того, чтобы минимизировать риски подтоплений.

Что именно планируют сделать при расчистке реки Лыбидь. Скриншот

Что именно планируют сделать при расчистке реки Лыбидь. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области правоохранители разоблачили предпринимателя, который незаконно присвоил себе бюджетные средства во время восстановления детских заведений. Речь идет о сумме в размере 380 тысяч гривен.