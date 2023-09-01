В Киеве планируют расчистить реку Лыбидь почти за 15 млн грн
Для растворения реки Лыбидь хотят потратить почти 15 миллионов гривен. Работы будут продолжаться в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Их заказчиком выступило коммунальное предприятие "Плесо".
Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.
Расчистка реки за миллионы гривен
Отмечается, что временные дороги для въезда с коллектора и отвод воды у него оборудуют от улицы Саперно-Слободской до урочища Лысая Гора.
Также планируют расчистить закрытую часть коллектора реки Лыбидь. В общей сложности на это потратят до 14 870 000 гривен.
Ремонт работы должны завершиться к концу 2023 года.
По каким причинам хотят расчистить реку Лыбидь
Вчера, 31 августа, завершился срок представления тендерных предложений. По состоянию на сейчас решения ожидает "Арсенал-Буд Монтаж".
Как сообщает YouControl , эта организация уже побеждает в тендере на обследование и расчистку реки Лыбидь в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах в 2021 году.
В этот раз ожидаемая стоимость составляла около восьми миллионов гривен.
Ремонтные работы на участке реки Лыбидь необходимы для того, чтобы минимизировать риски подтоплений.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области правоохранители разоблачили предпринимателя, который незаконно присвоил себе бюджетные средства во время восстановления детских заведений. Речь идет о сумме в размере 380 тысяч гривен.