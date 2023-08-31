На Київщині затримали підприємця, який заволодів коштами під час ремонту дитячих закладів
У Київській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно присвоїв собі бюджетні кошти під час відновлення дитячих закладів. Йдеться про суму в розмірі 380 тисяч гривень.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, підрядник виконував роботи з відновлення двох дитячих навчальних закладів, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів у Броварському та Вишгородському районах.
Однак фігурант справи завинив вартість будівельних матеріалів, відтак незаконно отримав понад 380 тисяч гривень.
Крім цього, також повідомили про підозру й інспектору відділу технічного нагляду одного з управлінь Київської обласної державної адміністрації.
Він не перевірив і підписав акти виконаних робіт. Його дії кваліфіковано як службова недбалість.
Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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