На Київщині затримали підприємця, який заволодів коштами під час ремонту дитячих закладів

На Київщині затримали підприємця, який незаконно заволодів коштами під час ремонту дитячих закладів. Фото: Київська обласна прокуратура

У Київській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно присвоїв собі бюджетні кошти під час відновлення дитячих закладів. Йдеться про суму в розмірі 380 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, підрядник виконував роботи з відновлення двох дитячих навчальних закладів, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів у Броварському та Вишгородському районах.

Однак фігурант справи завинив вартість будівельних матеріалів, відтак незаконно отримав понад 380 тисяч гривень.

Крім цього, також повідомили про підозру й інспектору відділу технічного нагляду одного з управлінь Київської обласної державної адміністрації.

Він не перевірив і підписав акти виконаних робіт. Його дії кваліфіковано як службова недбалість.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На Київщині затримали підприємця, який незаконно заволодів коштами під час ремонту дитячих закладів. Фото: Київська обласна прокуратура

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