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На Киевщине задержали предпринимателя, который завладел деньгами во время ремонта детских заведений

31 августа 2023 17:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Киевщине задержали предпринимателя, который завладел деньгами во время ремонта детских заведений
В Киевской области задержали предпринимателя, который незаконно завладел средствами во время ремонта детских заведений. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области стражи порядка разоблачили предпринимателя, который незаконно присвоил себе бюджетные средства во время восстановления детских учреждений. Речь идет о сумме в размере 380 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, подрядчик выполнял работы по восстановлению двух детских учебных заведений, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов в Броварском и Вышгородском районах.

Однако фигурант дела задолжал стоимость строительных материалов, поэтому незаконно получил более 380 тысяч гривен.

Кроме того, также сообщили о подозрении и инспектору отдела технического надзора одного из управлений Киевской областной государственной администрации.

Он не проверил и подписал акты выполненных работ. Его действия квалифицированы как служебная халатность.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

 

В Киевской области задержали предпринимателя, который незаконно завладел средствами во время ремонта детских заведений. Фото: Киевская областная прокуратура

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