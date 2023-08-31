На Киевщине задержали предпринимателя, который завладел деньгами во время ремонта детских заведений
В Киевской области стражи порядка разоблачили предпринимателя, который незаконно присвоил себе бюджетные средства во время восстановления детских учреждений. Речь идет о сумме в размере 380 тысяч гривен.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, подрядчик выполнял работы по восстановлению двух детских учебных заведений, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов в Броварском и Вышгородском районах.
Однако фигурант дела задолжал стоимость строительных материалов, поэтому незаконно получил более 380 тысяч гривен.
Кроме того, также сообщили о подозрении и инспектору отдела технического надзора одного из управлений Киевской областной государственной администрации.
Он не проверил и подписал акты выполненных работ. Его действия квалифицированы как служебная халатность.
В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.
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