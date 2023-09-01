У Києві планують розчистити річку Либідь майже за 15 млн грн

Річка Либідь у Києві. Фото: google.com

Для розчинення річки Либідь хочуть витратити майже 15 мільйонів гривень. Роботи триватимуть у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Їх замовником виступило комунальне підприємство "Плесо".

Про це свідчать дані сайту публічних закупівель Prozorro.

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Розчищення річки за мільйони гривень

Зазначається, що тимчасові дороги для вʼїзду з колектора та відведення води в нього обладнають від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора.

Також планують розчистити закриту частину колектора річки Либідь. Загалом на це витратять до 14 870 000 гривень.

Ремонті роботи мають завершитися до кінця 2023 року.

З яких причин хочуть розчистити річку Либідь

Учора, 31 серпня, завершився строк подання тендерних пропозицій.Станом на зараз на рішення очікує "Арсенал-Буд Монтаж".

Як повідомляє YouControl, ця організація вже перемагає у тендері на обстеження та розчищення річки Либідь у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах у 2021 році.

Того разу очікувана вартість становила близько восьми мільйонів гривень.

Ремонтні роботи на ділянці річки Либідь необхідні для того, щоб мінімізувати ризики підтоплень.

Що саме планують зробити під час розчищення річки Либідь. Скриншот

Що саме планують зробити під час розчищення річки Либідь. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, у Київській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно присвоїв собі бюджетні кошти під час відновлення дитячих закладів. Йдеться про суму в розмірі 380 тисяч гривень.