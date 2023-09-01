У Києві планують розчистити річку Либідь майже за 15 млн грн
Для розчинення річки Либідь хочуть витратити майже 15 мільйонів гривень. Роботи триватимуть у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Їх замовником виступило комунальне підприємство "Плесо".
Про це свідчать дані сайту публічних закупівель Prozorro.
Розчищення річки за мільйони гривень
Зазначається, що тимчасові дороги для вʼїзду з колектора та відведення води в нього обладнають від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора.
Також планують розчистити закриту частину колектора річки Либідь. Загалом на це витратять до 14 870 000 гривень.
Ремонті роботи мають завершитися до кінця 2023 року.
З яких причин хочуть розчистити річку Либідь
Учора, 31 серпня, завершився строк подання тендерних пропозицій.Станом на зараз на рішення очікує "Арсенал-Буд Монтаж".
Як повідомляє YouControl, ця організація вже перемагає у тендері на обстеження та розчищення річки Либідь у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах у 2021 році.
Того разу очікувана вартість становила близько восьми мільйонів гривень.
Ремонтні роботи на ділянці річки Либідь необхідні для того, щоб мінімізувати ризики підтоплень.
Нагадаємо, раніше ми писали, у Київській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно присвоїв собі бюджетні кошти під час відновлення дитячих закладів. Йдеться про суму в розмірі 380 тисяч гривень.