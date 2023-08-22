В Киеве ужесточают меры безопасности ко Дню Независимости

День Независимости в Киеве в 2021 году. Фото: google.com

В столице ужесточаются меры безопасности 23-24 августа. Все из-за возможных ракетных атак на День Государственного флага и День Независимости.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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В Киевской городской военной администрации также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение праздничных дней.

"Ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины в Киеве были запланированы разноплановые мероприятия исключительно локального масштаба. Негосударственные массовые мероприятия, как были под запретом, так и остаются, какой бы характер они ни имели — религиозный, культурно-просветительский, физкультурно-спортивный или зрелищный Небольшие, местные мероприятия будут возможны только после согласования с властями города. Никто не имеет права подвергать жизнь киевлян и гостей города опасности. Отдельно прошу всех жителей столицы — не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте ответственны за себя и своих близких. И про комендантский час — он как всегда будет действовать с 00:00 до 05:00", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, ранее мы писали, что ко Дню Независимости 2023 года в Киеве не планируется проводить государственные праздники. Поэтому киевский городской голова выдал поручение главам столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.

Также стало известно, каких торжественных мер ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.

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