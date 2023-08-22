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У Києві посилюють заходи безпеки до Дня Незалежності

22 серпня 2023 14:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві посилюють заходи безпеки до Дня Незалежності
День Незалежності в Києві 2021 року. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці посилюють заходи безпеки 23-24 серпня. Усе через ймовірні ракетні атаки на День Державного прапора та День Незалежності.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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У Київській міській військовій адміністрації також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом святкових днів.

"До Дня Державного прапору та Дня Незалежності України в Києві були заплановані різнопланові заходи виключно локального масштабу. Недержавні масові заходи, як були під забороною, так і залишаються, який би характер вони не мали — релігійний, культурно-просвітницький, фізкультурно-спортивний чи видовищний. Невеликі, місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста. Ніхто не має права наражати життя киян та гостей міста на небезпеку. Окремо прошу усіх мешканців столиці — не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте відповідальними за себе і своїх близьких. І про комендантську годину — вона як завжди діятиме з 00:00 до 05:00", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня Незалежності 2023 року у Києві не плануються проводити державні свята. А тому київський міський голова видав доручення головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

Також стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

Додамо, наближається День Незалежності України, але через повномасштабну війну не слід перебувати у місцях великого скупчення людей, тому варто знати, де можна провести час у цей день. Ми розповідаємо вам про п’ять місць в Україні, де можна розчинитися у тиші природи та відволіктися від реалій. Новини.LIVE розповідають про ТОП-5 красивих місць в Україні, куди можна поїхати на День Незалежності.

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