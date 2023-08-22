У Києві посилюють заходи безпеки до Дня Незалежності

День Незалежності в Києві 2021 року. Фото: google.com

У столиці посилюють заходи безпеки 23-24 серпня. Усе через ймовірні ракетні атаки на День Державного прапора та День Незалежності.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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У Київській міській військовій адміністрації також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом святкових днів.

"До Дня Державного прапору та Дня Незалежності України в Києві були заплановані різнопланові заходи виключно локального масштабу. Недержавні масові заходи, як були під забороною, так і залишаються, який би характер вони не мали — релігійний, культурно-просвітницький, фізкультурно-спортивний чи видовищний. Невеликі, місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста. Ніхто не має права наражати життя киян та гостей міста на небезпеку. Окремо прошу усіх мешканців столиці — не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте відповідальними за себе і своїх близьких. І про комендантську годину — вона як завжди діятиме з 00:00 до 05:00", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дня Незалежності 2023 року у Києві не плануються проводити державні свята. А тому київський міський голова видав доручення головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

Також стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

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