В Киеве большие проблемы с троллейбусами: почему город может остаться без них

Троллейбус в Киеве. Фото: google.com

Киев может остаться без новых троллейбусов, ведь тендеры на закупки проваливаются. По данным СМИ, украинские производители не соответствуют требованиям, а покупать иностранные транспорты слишком дорого.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Так называемым монополистом среди общественного транспорта в Киеве автобусы "Богдан". Еще в июле 2021 года суд признал "Богдан мотор" банкротом.

Чуть больше года назад в ноябре 2022 года Европейский инвестиционный банк объявил новый тендер на закупку троллейбусов для Киева на 50 млн евро. Однако тендер не прошел, ведь ни одного участника к нему не допустили.

"Одной из причин провала тендера стало требование поставить Киеву односекционные (90 пассажиров, 28 мест для сидения) и двухсекционные (170 пассажиров, 45 мест для сидения) троллейбусы. "Гармошки" в Украине производил только "Богдан", — говорит аналитик транспортного портала AlltransUa Иван Черныш.

Специалисты выражают опасения, что в этом году тендеры, объявленные в начале августа, могут также не состояться.

Почему Киев не может закупить новые троллейбусы

Пока требованиям тендера не отвечают украинские производители, а иностранные машины стоят в несколько раз дороже.

"Украинские производители предлагают только односекционные троллейбусы, а Киев предпочитает "гармошки". Возможно, участники торгов предложили только односекционные машины, поэтому "Киевпасстранс" отклонил предложения" , — говорит эксперт.

Кто способен заменить "Богданы"?

Заменить "Богданы" для Киева может львовская "компания Электрон" с украинским кузовом.

""Электрон" имеет опыт поставки по кредиту ЕБРР 50 троллейбусов Львова. Они обычно работают над одним большим заказом. Сейчас они поставляют трамваи Львову и после этого у них заказов не будет. Допускаю, что они смогут загрузить производственные мощности троллейбусами", — говорит Черныш.

Большие проблемы с троллейбусами

Транспортный аналитик также добавил, что троллейбусостроение в Украине в критической ситуации.

"Если государство не обратит на этот сектор внимания, упустим возможность выпускать троллейбусы. "Электрон" и "Эталон" суммарно за десять лет изготовили всего 111 троллейбусов", — добавил эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что в столице планируют заменить маршрутки на современные троллейбусы. Однако сделать это можно только после повышения стоимости проезда.

Теперь платить за проезд в общественном транспорте станет в разы легче. Сегодня все жители столицы смогут рассчитываться в муниципальных автобусах с помощью своего iPhone или Apple Watch.