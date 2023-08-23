У Києві великі проблеми із тролейбусами: чому місто може лишитись без них

Тролейбус у Києві. Фото: google.com

Київ може залишитись без нових тролейбусів, адже тендери на закупівлі провалюються. За даними ЗМІ, українські виробники не відповідають вимогам, а купувати іноземні транспорти — надто дорого.

Про це повідомляє "Економічна правда".

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Київ залишиться без транспорту?

Так званим монополістом серед громадського транспорту в Києві є автобуси "Богдан". Ще у липні 2021 року суд визнав "Богдан мотор" банкрутом.

Трохи більше року тому у листопаді 2022 Європейський інвестиційний банк оголосив новий тендер на закупівлю тролейбусів для Києва на 50 млн євро. Однак тендер не відбувся, адже жодного учасника до нього не допустили.

"Однією з причин провалу тендеру стала вимога поставити Києву односекційні (90 пасажирів, 28 місць для сидіння) і двосекційні (170 пасажирів, 45 місць для сидіння) тролейбуси. "Гармошки" в Україні виробляв лише "Богдан"", — каже аналітик транспортного порталу AlltransUa Іван Черниш.

Фахівці висловлюють побоювання, що цьогоріч тендери, які були оголошені на початку серпня, можуть також не відбутися.

Чому Київ не може закупити нові тролейбуси

Наразі вимогам тендеру не відповідають українські виробники, а іноземні машини коштують у кілька разів дорожче.

"Українські виробники пропонують лише односекційні тролейбуси, а Київ надає перевагу "гармошкам". Можливо, учасники торгів запропонували лише односекційні машини, тому "Київпастранс" відхилив пропозиції", — каже експерт.

Хто здатний замінити "Богдани"?

Замінити "Богдани" для Києва може львівська "компанія Електрон" з українським кузовом.

""Електрон" має досвід поставки за кредитом ЄБРР 50 тролейбусів Львову. Вони зазвичай працюють над одним великим замовленням. Зараз вони постачають трамваї Львову і після цього в них замовлень не буде. Припускаю, що вони зможуть завантажити виробничі потужності тролейбусами", – каже Черниш.

Великі проблеми із тролейбусами

Транспортний аналітик також додав, що тролейбусобудування в Україні в критичній ситуації.

"Якщо держава не зверне на цей сектор уваги, втратимо можливість випускати тролейбуси. "Електрон" та "Еталон" сумарно за десять років виготовили лише 111 тролейбусів", — додав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці планують замінити маршрутки на сучасні тролейбуси. Однак зробити таке можна тільки після підвищення вартості проїзду.

Додамо, що тепер платити за проїзд у громадському транспорті стане в рази легше. Відсьогодні всі жителі столиці зможуть розраховуватись у муніципальних автобусах за допомогою свого iPhone або Apple Watch.