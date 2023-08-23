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В Киеве решили отремонтировать мост до Гидропарка за 4 млн грн, хотя был шанс сэкономить: детали

23 августа 2023 15:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве решили отремонтировать мост до Гидропарка за 4 млн грн, хотя был шанс сэкономить: детали
Венецианский мост в Гидропарке. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице очередной скандал с ремонтами мостов. В этот раз небольшой мостик до Гидропарка планируют отремонтировать за 4 млн. грн. Более дешевого на полмиллиона конкурента не допустили.

Об этом пишет издание "Наши деньги".

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Киевавтодормост заключил договор с ООО "Домпромстрой" по ремонту подходов к Венецианскому мосту через Венецианский залив в Гидропарке на 3,86 млн грн.

По данным СМИ, сузить конкуренцию и создать препятствия другим участникам в торгах, Заказчик установил требование о предоставлении в составе тендерного предложения участника акта обзора объекта, который подписывается представителями Заказчика и Участника.

С такими условиями "нежелательная" фирма просто не может найти директора для своевременного подписания акта осмотра.

 

В Киеве решили отремонтировать мост до Гидропарка за 4 млн грн, хотя был шанс сэкономить. Скриншот: "Наши деньги"

Как следствие, Заказчик отклонил предложение компании "Регдорстрой" именно из-за того, что она не предоставила гарантийного письма и акта осмотра объекта.

И таким образом городскому бюджету не удалось сэкономить около 600 тысяч гривен.

 

В Киеве решили отремонтировать мост до Гидропарка за 4 млн грн, хотя был шанс сэкономить. Скриншот: "Наши деньги"

Жалобу подать не удалось

Вышеупомянутая компания подала жалобу в АМКУ по поводу неправомерности отклонения его предложения. Но АМКУ оставил ее без рассмотрения.

"Поскольку "Регдорстрой" жаловался на свое неправомерное отклонение, однако в просительной части попросил не вернуть себя на конкурс, а отклонить какую-то компанию "Автобудтрек", которая вообще не участвовала в торгах. Следовательно, тендерная коллегия АМКУ просто не рассматривала эту жалобу", — отметили в СМИ.

Кто выиграл тендер

Победителем тендера стала компания "Домпромстрой", предоставившая в составе своего предложения акт осмотра объекта, подписанный главным инженером заказчика Владиславом Виноградовым.

"В соответствии с представленными в составе тендерного предложения документами "Домпромстрой" имеет 13 штатных работников и две единицы собственной техники: компрессор и виброплиту. Грузовой самосвал, дорожные катки и асфальтоукладчик в субаренде с ООО "Дор-лидер". Владельцем техники является ООО "Шляхобуд"", — отметили в издании.

Напомним, ранее мы писали, что Киев может остаться без новых троллейбусов, ведь тендеры на закупки проваливаются . По данным СМИ, украинские производители не отвечают требованиям, а покупать иностранные транспорты слишком дорого.

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