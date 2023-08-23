У Києві вирішили відремонтувати міст до Гідропарку за 4 млн грн, хоча був шанс зекономити: деталі

Венеціанський міст на Гідропарку. Фото: google.com

У столиці черговий скандал із ремонтами мостів. Цього разу невеликий місток до Гідропарку планують відремонтувати за 4 млн грн. Дешевшого на півмільйона конкурента не допустили.

Про це пише видання "Наші гроші".

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Київавтошляхміст уклав договір з ТОВ "Домпромбуд" щодо ремонту підходів до Венеціанського мосту через Венеціанську затоку в Гідропарку на 3,86 млн грн.

За даними ЗМІ, аби звузити конкуренцію та створити перешкоди іншим учасникам в торгах, Замовник встановив вимогу щодо надання у складі тендерної пропозиції учасника акту огляду об’єкта, який підписується представниками Замовника та Учасника.

З такими умовами "небажана" фірма просто не може знайти директора для своєчасного підписання акту огляду.

У Києві вирішили відремонтувати міст до Гідропарку за 4 млн грн, хоча був шанс зекономити. Скриншот: "Наші гроші"

Як наслідок — Замовник відхилив пропозицію компанії "Регдорстрой" саме через те, що вона не надала гарантійного листа та акту огляду об’єкта.

І таким чином міському бюджету не вдалося зекономити майже 600 тисяч гривень.

У Києві вирішили відремонтувати міст до Гідропарку за 4 млн грн, хоча був шанс зекономити. Скриншот: "Наші гроші"

Скаргу подати не вдалося

Вищезазначена компанія подала скаргу до АМКУ щодо неправомірності відхилення його пропозиції. Але АМКУ залишив її без розгляду.

"Оскільки "Регдорстрой" скаржився на своє неправомірне відхилення, однак у прохальній частині попросив не повернути себе на конкурс, а відхилити якусь компанію "Автобудтрек", що взагалі не брала участь у торгах. Відтак тендерна колегія АМКУ просто не розглядала цю скаргу", — зазначили у ЗМІ.

Хто виграв тендер

Переможцем тендеру стала компанія "Домпромбуд", яка надала у складі своєї пропозиції акт огляду об’єкту, підписаний головним інженером замовника Владиславом Виноградовим.

"Відповідно до поданих у складі тендерної пропозиції документів "Домпромбуд" має 13 штатних працівників та дві одиниці власної техніки: компресор та віброплиту. Вантажний самоскид, дорожні катки та асфальтоукладач в суборенді з ТОВ "Дор-лідер". Власником техніки є ТОВ "Шляхобудівельна індустрія"", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ може залишитись без нових тролейбусів, адже тендери на закупівлі провалюються. За даними ЗМІ, українські виробники не відповідають вимогам, а купувати іноземні транспорти — надто дорого.