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В КГГА планируют продлить работу развлекательных заведений

23 августа 2023 09:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КГГА планируют продлить работу развлекательных заведений
Люди в ресторане в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице хотят продлить работу ресторанов до 23 часов. В то же время в Киевсовете готовится наказание для рестораторов-нарушителей.

Об этом сообщают анонимные источники в КГГА.

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Столичные власти поддерживают продолжение работы ресторанов до 23 часов — то есть на час дольше.

Такое обращение КГГА подготовила в Киевскую военную администрацию.

"Мы по этому поводу проводили консультации с Ассоциацией рестораторов. Для себя мы приняли решение, что согласны на пролонгацию работы заведений питания. Но конечное решение должны принять именно военные. Мы сейчас действуем исключительно как координирующий орган, а не тот, что по данным вопросам принимает решение.В военной администрации, когда будут принимать решения по ресторанам, будут оценивать риски", — говорится в сообщении.

В Киевсовете уже подготовили проект решения о наказании для рестораторов, которые будут нарушать комендантский час. Речь идет о возможности демонтажа летних площадок таких заведений питания.

Отмечается, что сегодня, 23 августа, документ будет зарегистрирован официально и вынесен на голосование во время сессии городского совета.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская областная военная администрация ввела новые временные ограничения по развлекательным мероприятиям . В КОВА заявили, что все развлекательные мероприятия — дискотеки, шоу-программы, концерты — должны заканчиваться не позже 21:00.

Добавим, в столице ужесточаются меры безопасности 23-24 августа. Все из-за вероятных ракетных атак на День Государственного флага и День Независимости.

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