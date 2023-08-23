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У КМДА планують продовжити роботу розважальних закладів

23 серпня 2023 09:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМДА планують продовжити роботу розважальних закладів
Люди в ресторані у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці хочуть продовжити роботу ресторанів до 23 години. У той же час у Київраді готується покарання для рестораторів-порушників.

Про це повідомляють анонімні джерела в КМДА.

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Столична влада підтримує продовження роботи ресторанів до 23 години — тобто на годину довше.

Таке звернення КМДА підготувала до Київської військової адміністрації.

"Ми з цього приводу проводили консультації з Асоціацією рестораторів. Для себе ми прийняли рішення, що згодні на пролонгацію роботи закладів харчування. Але кінцеве рішення мають прийняти саме військові. Ми зараз діємо виключно як координуючий орган, а не той, що з даних питань приймає рішення. У військовій адміністрації, коли будуть приймати рішення по ресторанах, оцінюватимуть ризики", — йдеться в повідомленні.

У Київраді вже підготували проєкт рішення щодо покарання для рестораторів, які порушуватимуть комендантську годину. Йдеться про можливість демонтажу літніх майданчиків таких закладів харчування.

Зазначається, що сьогодні, 23 серпня, документ зареєструють офіційно та винесуть на голосування під час сесії міської ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська обласна військова адміністрація запровадила нові часові обмеження щодо розважальних заходів. Відтак, у КОВА заявили, що всі розважальні заходи — дискотеки, шоу-програми, концерти — повинні закінчуватись не пізніше 21:00.

Додамо, у столиці посилюють заходи безпеки 23-24 серпня. Усе через ймовірні ракетні атаки на День Державного прапора та День Незалежності.

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