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В КМВА рассказали, насколько столица готова к зиме

9 августа 2023 10:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КМВА рассказали, насколько столица готова к зиме
Начальник КМВА Сергей Попко. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Специалисты утверждают, что нынешний зимний сезон может быть намного сложнее прошлого за усиление ракетных атак по объектам критической инфраструктуры. В Киевской городской военной администрации рассказали, готова ли столица к грядущему сложному отопительному сезону.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в эфире телемарафона.

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По словам Попка, столица учла предыдущий опыт ракетных атак и в нынешнюю зиму будет "входить" более уверенно.

"Зимний период в прошлом году мы выдержали таких 15 жестких ракетных атак, во время которых было повреждено около 63% наших энергетических мощностей. Сейчас все эти вещи восстановлены. Хочу сказать, что на счет водоснабжения для 150 бюветов закуплено и оборудовано генераторами, готовится к развертыванию больше тысячи "Пунктов несокрушимости". Знаем, что времени уже мало, поэтому я считаю, что с учетом опыта прошлой зимой Киев будет готов к новому зимнему сезону", — отметил Сергей Попко.

 

Напомним, ранее мы писали, что украинские энергетики продолжают подготовку к зиме . Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

Добавим, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторные подстанции , поврежденные из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новых атак.

Также мы писали, что прошлый отопительный сезон для украинцев был сложным, потому что вся страна вынужденно жила в условиях блекаута. Несмотря на то, что после российских обстрелов энергетики пытались быстро восстанавливать энергосистему, всю зиму граждане жили в режиме экстренных отключений. Вероятно, что в этом году украинцам придется снова пережить тяжелый отопительный сезон. Будет ли в домах свет, к какому худшему сценарию готовиться и можно ли сэкономить на генераторах в этом году — в материале Новости.LIVE .

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