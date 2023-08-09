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У КМВА розповіли, наскільки столиця готова до зими

9 серпня 2023 10:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМВА розповіли, наскільки столиця готова до зими
Начальник КМВА Сергій Попко. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Фахівці стверджують, що цьогорічний зимовий сезон може бути набагато складнішим за минулий через посилення ракетних атак по обʼєктах критичної інфрастуктури. У Київській міській військовій адміністрації розповіли, чи готова столиця до прийдешнього складного опалювального сезону.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко в ефірі телемарафону.

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За словами Попка, столиця врахувала попередній досвід ракетних атак і в цьогорічну зиму "входитиме" більше впевнено.

"Зимовий період минулого року ми витримали таких 15 жорстких ракетних атак, під час яких було пошкоджено близько 63% наших енергетичних потужностей. Зараз всі ці речі відновлено. Хочу сказати, що на рахунок водопостачання для 150 бюветів закуплено і обладнано генераторами, готується до розгортання більше тисячі "Пунктів незламності". Знаємо, що часу вже мало, тому я ввжаю, що з урахуванням досвіду минулої зими Київ буде готовий до нового зимового сезону", — зазначив Сергій Попко.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

Додамо, національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Також ми писали, що минулий опалювальний сезон для українців був складним, адже вся країна вимушено жила в умовах блекауту. Попри те, що після російських обстрілів енергетики намагалися швидко відновлювати енергосистему, всю зиму громадяни жили в режимі екстрених відключень. Імовірно, що цього року українцям доведеться знову пережити важкий опалювальний сезон. Чи буде в будинках світло, до якого найгіршого сценарію готуватися та чи можна цьогоріч зекономити на генераторах — в матеріалі Новини.LIVE

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