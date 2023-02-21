Во Львове презентовали первый печатный церковнославянско-украинский словарь

Словарь "Лексис" Лаврентия Зизания 1596

Во Львове ко Дню родного языка презентовали первый печатный церковнославянско-украинский словарь "Лексис". Книга выпущена еще в 1596 году.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея имени Андрея Шептицкого.

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Первый украинский печатный словарь находится в Национальном музее имени Андрея Шептицкого, что во Львове. Известно, что мир увидел "Лексис" в 1596 году. Он сыграл значительную роль в развитии восточнославянской лексикографии, среди которой украинская.

"Сегодня (21 февраля — ред.) — Международный день родного языка. По этому случаю презентуем первый печатный церковнославянско-украинский словарь языковеда, писателя и переводчика Лаврентия Зизания (1560-е (?) — после 1634)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в словаре 1061 "словенское" слово, то есть он содержит церковнославянскую или древнерусскую, малопонятную для читателей лексику. Автор передает "словенские предложения" соответствиями тогдашнего украинского литературного языка.

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