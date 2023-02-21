У Львові презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник

Словник "Лексис" Лаврентія Зизанія 1596 року

У Львові до Дня рідної мови презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник "Лексис". Книга випущена ще у 1596 році.

Про це повідомляє пресслужба Національного музею імені Андрея Шептицького.

Деталі

Наразі перший український друкований словник знаходиться у Національному музеї імені Андрея Шептицького, що у Львові. Відомо, що світ побачив "Лексис" у 1596 році. Він відіграв значну роль у розвитку східнослов’янської лексикографії, серед якої — українська.

"Сьогодні (21 лютого — ред.) — Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди презентуємо перший друкований церковнослов’янсько-український словник мовознавця, письменника та перекладача Лаврентія Зизанія (1560-ті (?) — після 1634)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у словнику 1061 "словенське" слово, тобто він містить церковнослов’янську або староруську, малозрозумілу для читачів лексику. Автор передає "словенські реченія" відповідниками тогочасної української літературної мови.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що до Камбоджі повернулися старовинні скарби, які були викрадені з храмів Кхмерської імперії.