Во Львове возобновляют работу фонтанов

Фонтан напротив Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Фото: Роман Балук

Отныне часть львовских фонтанов запускают в работу.

Больше всего они расположены в центральной части города.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Как рассказала глава Галицкой районной администрации Галина Гладяк, из-за военного положения в районе запускают всего четыре фонтана. Зато пять фонтанов останутся закрытыми: речь идет о четырех фонтанах на площади Рынок и одном у скульптуры Девы Марии.



"Запускаем в работу два фонтана на улице Коперника: "Водолей" и "Криница со львами", фонтан на площади Колиивщины и фонтан у оперного театра. Также будут работать питьевые фонтаны — на площади Рынок, возле оперного театра, на площади Марийской и в сквере. На Валах". Запустим в работу и питьевой фонтан на площади Маланюка", — рассказала Галина Гладяк.

В Лычаковском районе уже запустили питьевые фонтаны возле церкви Покровы на улице Лычаковской, 175а и на площади Таможенной. Также на Таможенной площади готовят к запуску и сухой фонтан.

Как сообщают во Львовском городском совете, к Пасхальным праздникам запустят и фонтан на площади Дворцовой. Также ранее отмечали, что к праздникам должен заработать и фонтан "Одуванчик" на площади Галицкой.

Напомним, мы ранее писали, что в Риме экоактивисты вылили нефть в фонтан Баркачча. Трое экоактивистов по инициативе "Последнее поколение" были задержаны в Риме за выливание черной жидкости, напоминающей нефть, в известный фонтан Баркачча на площади Испании. Эти молодые люди провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к необходимости принятия более серьезных мер по борьбе с изменением климата.