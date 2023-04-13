Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Во Львове возобновляют работу фонтанов: где именно arrow

Во Львове возобновляют работу фонтанов: где именно

13 апреля 2023 18:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове возобновляют работу фонтанов
Фонтан напротив Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Отныне часть львовских фонтанов запускают в работу.
Больше всего они расположены в центральной части города.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Читайте также:

Как рассказала глава Галицкой районной администрации Галина Гладяк, из-за военного положения в районе запускают всего четыре фонтана. Зато пять фонтанов останутся закрытыми: речь идет о четырех фонтанах на площади Рынок и одном у скульптуры Девы Марии.

"Запускаем в работу два фонтана на улице Коперника: "Водолей" и "Криница со львами", фонтан на площади Колиивщины и фонтан у оперного театра. Также будут работать питьевые фонтаны — на площади Рынок, возле оперного театра, на площади Марийской и в сквере. На Валах". Запустим в работу и питьевой фонтан на площади Маланюка", — рассказала Галина Гладяк.

В Лычаковском районе уже запустили питьевые фонтаны возле церкви Покровы на улице Лычаковской, 175а и на площади Таможенной. Также на Таможенной площади готовят к запуску и сухой фонтан.

Как сообщают во Львовском городском совете, к Пасхальным праздникам запустят и фонтан на площади Дворцовой. Также ранее отмечали, что к праздникам должен заработать и фонтан "Одуванчик" на площади Галицкой.

Напомним, мы ранее писали, что в Риме экоактивисты вылили нефть в фонтан Баркачча. Трое экоактивистов по инициативе "Последнее поколение" были задержаны в Риме за выливание черной жидкости, напоминающей нефть, в известный фонтан Баркачча на площади Испании. Эти молодые люди провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к необходимости принятия более серьезных мер по борьбе с изменением климата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB