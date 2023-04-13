У Львові відновлюють роботу фонтанів

Фонтан навпроти Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Фото: Роман Балук

Відсьогодні частину львівських фонтанів запускають у роботу.

Найбільше їх розташовано у центральній частині міста.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Як розповіла голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк, через воєнний стан у районі запускають лише чотири фонтани. Натомість п'ять водограїв залишаться закритими: йдеться про чотири фонтани на площі Ринок і один біля скульптури Діви Марії.



"Запускаємо в роботу два фонтани на вулиці Коперника: "Водолій" і "Криниця з левами", фонтан на площі Коліївщини і фонтан біля оперного театру. Також працюватимуть питні фонтани — на площі Ринок, біля оперного театру, на площі Марійській і у сквері "На Валах". Запустимо в роботу і питний фонтан на площі Маланюка", — розповіла Галина Гладяк.

У Личаківському районі вже запустили питні фонтани біля церкви Покрови, що на вулиці Личаківській, 175а і на площі Митній. Також на площі Митній готують до запуску і сухий фонтан.

Як повідомляють у Львівській міській раді, до Великодніх свят запустять і водограй на площі Двірцевій. Також раніше зазначали, що до свят має запрацювати і фонтан "Кульбаба" на площі Галицькій.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Римі екоактивісти вилили нафту до фонтану Баркачча. Трьох екоактивістів з ініціативи "Останнє покоління" було затримано в Римі за виливання чорної рідини, що нагадує нафту, у відомий фонтан Баркачча на площі Іспанії. Ці молоді люди провели акцію протесту, щоб привернути увагу до необхідності вживання більш серйозних заходів для боротьби зі зміною клімату.