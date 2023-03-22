Экологическая катастрофа: на райском острове образовались скалы из пластика

Пластиковые отходы на острове Хендерсон образовали скалы

Остров Хендерсон, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для уникальной флоры и фауны, страдает от пластикового загрязнения. Там ученые наблюдают необычное явление — пластиковые скалы.

Об этом заявили исследователи из Университета Тасмании, пишет Nnews.

Загрязненные пляжи

Экологи проинспектировали пляжи острова и обнаружили, что они покрыты пластиковыми камнями. Булыжники образовались из-за отходов, попавших в океан. Пластик долгое время размывался волнами и приливами, поэтому образовал маленькие частички, которые затем превратились в каменную скалу. Исследователи бьют тревогу, ведь все это представляет опасность для дикой природы. Загрязнение может разрушить коралловые рифы, нарушить пищевую цепочку и нанести вред морским жителям.

Остров Хендерсон находится в Тихом океане и имеет высокую плотность пластиковых отходов среди всех других мест в мире. В настоящее время там накопилось около 38 миллионов кусков пластика, причем более 13 тысяч кусков прибивает к берегу каждый день.

Загрязнение пластиком является глобальной проблемой, поскольку миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно сбрасываются в наши океаны. По неутешительным прогнозам ученых, в 2050 году рыбы в океанах будет меньше, чем пластика.