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Екологічна катастрофа: на райському острові утворилися скелі з пластику

22 березня 2023 18:54
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
Пластикові відходи на острові Хендерсон утворили скелі
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

Острів Хендерсон, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і домом для унікальної флори та фауни, потерпає від пластикового забруднення. Там науковці спостерігають незвичне явище — пластикові скелі.

Про це заявили дослідники з Університету Тасманії, пише Nnews.

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Забруднені пляжі

Екологи проінспектували пляжі острова, та виявили, що вони вкриті пластиковими каменями. Брили утворились через відходи, що потрапили в океан. Пластик впродовж довгого часу розмивався хвилями та припливами, тож утворив маленькі часточки, що потім перетворились у  кам'яну скелю. Дослідники б'ють на сполох, адже все це становить небезпеку для дикої природи. Забруднення може зруйнувати коралові рифи, порушити харчовий ланцюг та завдати шкоди морським мешканцям.

Острів Хендерсон знаходиться у Тихому океані та має найвищу щільність пластикових відходів серед усіх інших місць у світі. Наразі там накопичилося близько 38 мільйонів шматків пластику, причому понад 13 000 шматків пластику прибиває до берега щодня. 

Забруднення пластиком є глобальною проблемою, оскільки мільйони тонн пластикових відходів щороку скидаються в наші океани. За невтішними прогнозами науковців у 2050 році риби в океанах буде менше, ніж пластику.

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