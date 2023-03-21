В Мариуполе оккупанты заставляют детей смотреть пропагандистский фильм о Крыме

Оккупанты распространяют свою пропаганду черед детей в Мариуполе

Оккупационные власти в Мариуполе заставляют детей смотреть пропагандистский фильм об аннексии Крыма. От родителей требуют отчета, что дети действительно посмотрели фильм.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, в учебных заведениях обязали родителей школьников провести онлайн-час пропаганды. Учителя сбросили в родительские чаты урок по российскому пропагандистскому каналу о "днем воссоединения Крыма с россией".

"Более того, учителя выдвинули требование — обязательно сбросить фото, где дети его точно смотрят. Таким образом, оккупанты превращают мариупольские школы в настоящие пропагандистские базы, где детей учат лжи и ненависти к Украине", — рассказали в мариупольской мэрии.

Напомним, ранее также стало известно, что россияне планируют создать пропагандистские центры "Движение первых" в учебных заведениях на временно оккупированных территориях. На создание и функционирование ячеек организации в бюджет россии заложено 18,5 млрд рублей.

Также сообщалось, что в Мариуполе оккупанты ищут людей с проукраинскими позициями и проверяют телефоны даже у школьников. Родители детей жалуются на страх детей и их плохое самочувствие из-за таких "обысков".

Фото: "Новости Донбасса"