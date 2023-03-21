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Росіяни витратять мільярди рублів на пропаганду серед дітей в окупації

21 березня 2023 12:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти планують запустити сотні осередків організації "Движение первых" на окупованих територіях
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росіяни планують створити пропагандистські осередки "Движение первых" в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях. На створення та функціонування осередків організації в бюджет рф закладено 18,5 млрд рублів. 

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву

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Що відомо

Так, лише на Донбасі у 2023 році, за даними ЦНС, планують створити 200 відділень. 

"Движение первых" – це російський аналог комсомолу, вступ до якого є примусово-добровільним й членство в ньому має "полегшити" навчання дитині", — пояснюють у Центрі. 

Також зазначається, що цей рух необхідний лише для пропаганди та створення колективного руху, який буде тиснути на інших дітей. 

"Бюджетом передбачається 7 млрд рублів витратити на залучення нових членів, понад 10 млрд рублів має піти на пропагандистські заходи під егідою руху", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни. Таким чином, окупанти позбавляють дітей українського громадянства, не чекаючи їхнього повноліття. 

Також відомо, що українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.

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