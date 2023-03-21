Россияне потратят миллиарды рублей на пропаганду среди детей в оккупации

Оккупанты планируют запустить сотни ячеек организации "Движение первых" на оккупированных территориях

Россияне планируют создать пропагандистские центры "Движение первых" в учебных заведениях на временно оккупированных территориях. На создание и функционирование ячеек организации в бюджет россии заложено 18,5 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Что известно

Только на Донбассе в 2023 году, по данным ЦНС, планируют создать 200 отделений.

"Движение первых" — это российский аналог комсомола, вступление в который принудительно-добровольно и членство в нем должно "облегчить" обучение ребенку", — объясняют в Центре.

Также отмечается, что это движение необходимо только для пропаганды и создания коллективного движения, которое будет оказывать давление на других детей.

"Бюджетом предполагается 7 млрд рублей потратить на привлечение новых членов, более 10 млрд рублей должно пойти на пропагандистские мероприятия под эгидой движения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях за детей-сирот заявления об отказе от украинского гражданства представляют социальные учреждения и опекуны. Таким образом, оккупанты лишают детей украинского гражданства, не дожидаясь их совершеннолетия.

Также известно, что украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированной территории в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.