Россияне потратят миллиарды рублей на пропаганду среди детей в оккупации
Россияне планируют создать пропагандистские центры "Движение первых" в учебных заведениях на временно оккупированных территориях. На создание и функционирование ячеек организации в бюджет россии заложено 18,5 млрд рублей.
Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
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Что известно
Только на Донбассе в 2023 году, по данным ЦНС, планируют создать 200 отделений.
"Движение первых" — это российский аналог комсомола, вступление в который принудительно-добровольно и членство в нем должно "облегчить" обучение ребенку", — объясняют в Центре.
Также отмечается, что это движение необходимо только для пропаганды и создания коллективного движения, которое будет оказывать давление на других детей.
"Бюджетом предполагается 7 млрд рублей потратить на привлечение новых членов, более 10 млрд рублей должно пойти на пропагандистские мероприятия под эгидой движения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях за детей-сирот заявления об отказе от украинского гражданства представляют социальные учреждения и опекуны. Таким образом, оккупанты лишают детей украинского гражданства, не дожидаясь их совершеннолетия.
Также известно, что украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированной территории в 24 интерната на территории россии. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.