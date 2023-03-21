У Маріуполі окупанти примушують дітей дивитися пропагандистський фільм про Крим

Окупанти поширюють свою пропаганду черед дітей у Маріуполі

Окупаційна влада у Маріуполі змушує дітей дивитися пропагандистський фільм про анексію Криму. Від батьків вимагають звіту, що діти справді подивилися фільм.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, у закладах освіти зобов'язали батьків школярів провести онлайн-годину пропаганди. Вчителі скинули в батьківські чати урок з російського пропагандистського каналу про "день возз’єднання Криму з росією".

"Більш того, вчителі висунули вимогу — обов'язково скинути фото, де діти його точно дивляться. Таким чином, окупанти перетворюють маріупольські школи на справжні пропагандистські бази, де дітей вчать брехні та ненависті до України", — розповіли у маріупольській мерії.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що росіяни планують створити пропагандистські осередки "Движение первых" в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях. На створення та функціонування осередків організації в бюджет рф закладено 18,5 млрд рублів.

Також повідомлялося, що у Маріуполі окупанти шукають людей з проукраїнськими позиціями та перевіряють телефони навіть в школярів. Батьки дітей жаліються на переляк дітей та їхнє погане самопочуття через такі "обшуки".

Фото: "Новини Донбасу"