У Маріуполі окупанти примушують дітей дивитися пропагандистський фільм про Крим
Окупаційна влада у Маріуполі змушує дітей дивитися пропагандистський фільм про анексію Криму. Від батьків вимагають звіту, що діти справді подивилися фільм.
Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.
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Подробиці
Як зазначається у повідомленні, у закладах освіти зобов'язали батьків школярів провести онлайн-годину пропаганди. Вчителі скинули в батьківські чати урок з російського пропагандистського каналу про "день возз’єднання Криму з росією".
"Більш того, вчителі висунули вимогу — обов'язково скинути фото, де діти його точно дивляться. Таким чином, окупанти перетворюють маріупольські школи на справжні пропагандистські бази, де дітей вчать брехні та ненависті до України", — розповіли у маріупольській мерії.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що росіяни планують створити пропагандистські осередки "Движение первых" в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях. На створення та функціонування осередків організації в бюджет рф закладено 18,5 млрд рублів.
Також повідомлялося, що у Маріуполі окупанти шукають людей з проукраїнськими позиціями та перевіряють телефони навіть в школярів. Батьки дітей жаліються на переляк дітей та їхнє погане самопочуття через такі "обшуки".
Фото: "Новини Донбасу"