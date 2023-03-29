В Мариуполе оккупанты загоняют детей в пропагандистскую организацию
В мариупольских школах вербуют детей в пропагандистское российское "Движение первых". Участие в этой структуре для старшеклассников оккупированного города принудительно.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Новый "комсомол"
По словам Петра Андрющенко, оккупанты в Мариуполе начали массовое вовлечение старшеклассников в "новейший комсомол", пропагандистскую организацию под названием "Движение первых".
Участие в этой структуре принудительно, а самих школьников в новой организации зомбируют прокремлевской пропагандой.
Скрывают лицо
Андрющенко отметил, что оккупационный отдел образования приказал публиковать фото членов этой пропагандистской организации с закрытыми лицами.
Но этот приказ, объяснил советник официального городского головы Мариуполя, касается только тех детей, которые на фото танцуют в российской национальной одежде.
Всех остальных это почему-то не касается.
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне требовали от украинских детей, вывезенных в рф, записываться в пропагандистскую организацию, известную как "юнармия".
Это нужно для того, объясняли россияне, что украинские дети в будущем должны воевать в Украине против "нацистов".
Фото: Telegram-канал Андрющенко