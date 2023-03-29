У Маріуполі окупанти заганяють дітей у пропагандистську організацію

Маріупольська пропагандистська організація

У маріупольських школах вербують дітей до пропагандистського російського "Движения первых". Участь у цій структурі є для старшокласників окупованого міста примусовою.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Новий "комсомол"

За словами Петра Андрющенка, окупанти у Маріуполі почали масове залучення старшокласників до "новітнього комсомолу", пропагандистської організації під назвою "Движение первых".

Участь у цій структурі є примусовою, а самих школярів у новій організації зомбують прокремлівською пропагандою.

Приховують обличчя

Андрющенко зазначив, що окупаційний "відділ освіти" наказав публікувати фото членів цієї пропагандистської організації із закритими обличчями.

Але цей наказ, пояснив радник офіційного міського голови Маріуполя, стосується тільки тих дітей, які на фото виконують танцюють у російському національному одязі.

Усіх інших це чомусь не стосується.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни вимагали від українських дітей, вивезених в рф, записуватися у пропагандистську організацію, відому як "юнармія".

Це потрібно для того, пояснювали росіяни, що українські діти у майбутньому мають воювати в Україні проти "нацистів".

Фото: Telegram-канал Андрющенка