В Минцифры назвали количество украинцев, которые не знают ни одного иностранного языка

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: armyinform.com.ua

Примерно две трети населения Украины обладают хотя бы базовыми познаниями в иностранных языках, хотя уровень владения может быть не высоким. Около 32% взрослого населения Украины не знают иностранные языки даже на элементарном уровне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Знание иностранного языка в Украине

"В результате проведенного нами опроса выяснилось, что общее количество украинцев, которые знают хотя бы один иностранный язык на каком-то уровне, составляет 68%, но в некоторых случаях их знания могут быть весьма ограниченны. Почти треть взрослого населения нашей страны не обладают знанием иностранных языков", — поделился Федоров.

Кроме того, он отметил, что более чем у половины граждан страны есть желание повысить свои навыки в английском языке.

Также Федоров сообщил, что была запущена инициатива Future Perfect, цель которой — реформировать образовательный процесс, сделав изучение английского обязательным на всех этапах обучения. Министр объяснил этот процесс тем, что образованные люди являются ключевым ресурсом для построения мощной экономики и стимулирования роста ВВП.

Иностранный язык в Украине. Фото: Михаил Федоров

Иностранный язык в Украине. Фото: Михаил Федоров

Иностранный язык в Украине. Фото: Михаил Федоров

Напомним, что около 49% украинцев не владеют английским языком. Именно поэтому государство решило поспособствовать изучению гражданами языка международного общения, начав проект Future Perfect.