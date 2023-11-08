У Мінцифри назвали кількість українців, які не знають жодної іноземної мови

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: armyinform.com.ua

Приблизно дві третини населення України мають хоча б базові знання в іноземних мовах, хоча рівень володіння може бути не високим. Близько 32% дорослого населення України не знають іноземних мов навіть на елементарному рівні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Знання іноземної мови в Україні

"В результаті проведеного нами опитування з'ясувалося, що загальна кількість українців, які знають хоча б одну іноземну мову на якомусь рівні, становить 68%, але в деяких випадках їх знання можуть бути дуже обмежені. Майже третина дорослого населення нашої країни не має знання іноземних мов", — поділився Федоров.

Крім того, він зазначив, що більш ніж у половини громадян країни є бажання підвищити свої навички в англійській мові.

Також Федоров повідомив, що було запущено ініціативу Future Perfect, мета якої — реформувати освітній процес, зробивши вивчення англійської мови обов'язковим на всіх етапах навчання. Міністр пояснив цей процес тим, що освічені люди є ключовим ресурсом для побудови потужної економіки та стимулювання зростання ВВП.

Іноземна мова в Україні. Фото: Михайло Федоров

Іноземна мова в Україні. Фото: Михайло Федоров

Іноземна мова в Україні. Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, що близько 49% українців не володіють англійською мовою . Саме тому держава вирішила сприяти вивченню громадянами мови міжнародного спілкування, розпочавши проєкт Future Perfect.