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В МОН рассказали, как поступающим с оккупированных территорий подать документы в вузы

20 июля 2023 12:24
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В МОН рассказали, как поступающим с оккупированных территорий подать документы в вузы
Украинские школьники. Иллюстративное фото: facebook/Минобразования
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Украине уже второй год подряд вступительная кампания проходит во время военного положения. Особенно сложно абитуриентам с временно оккупированных территорий.

Специально для тех поступающих, которые потеряли документы, МОН опубликовал алгоритм действий.

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Что делать, если у абитуриента нет аттестата

В случае отсутствия у поступающего документа о полном общем среднем образовании он должен сдать государственную итоговую аттестацию как экстерн в уполномоченных заведениях среднего образования. Для этого необходимо подать заявление на поступление через образовательные центры "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина".

Далее уже учебное заведение, которое избрал поступающий, направляет в школу, где на следующий день или в другое удобное время абитуриент сдаст экзамен по украинскому языку (без литературы) и истории Украины. К тому же, ГНА можно сдать дистанционно, как индивидуальное собеседование с видеофиксацией. Справку об успешном прохождении годовой оценки и ГНА образовательный центр получит автоматически. Так что дополнительно ее присылать не нужно.

После составления годовой оценки и итоговой аттестации поступающему необходимо подать в образовательный центр документы:

  • заявление;
  • сертификат ЗНО 2019-2021 годов или результат НМТ (по желанию);
  • справку о взятии на учет внутри перемещенного лица (при наличии);
  • документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии – свидетельство о рождении;
  • четыре цветные фотографии размером 3х4 см;
  • документ об образовании государственного образца и приложении к нему;
  • справку об успешном прохождении государственной итоговой аттестации (кроме случаев освобождения от нее), которая является основанием для участия в конкурсе без предоставления сертификатов ЗНО или НМТ.

В то же время поступающим разрешили отправлять документы на электронный ящик образовательного центра. В этом случае абитуриентам необходимо отправить сканированные копии (фотокопии) вышеперечисленных документов и отсканированную фотографию размером 3х4 см (1 Мб в электронной форме).

Поступающие могут подавать до 5 заявлений только через один образовательный центр. Высшие учебные заведения принимают документы от абитуриентов в два этапа.

Первый этап до зачисления в бюджет продлится с 19 июля по 31 июля (09:00). А второй этап до зачисления на контракт (с возможностью перевода на вакантные бюджетные места при их наличии) продлится до 23 сентября.

Рейтинговые списки абитуриентов обнародуют до 27 сентября. А на обучение новоиспеченных студентов зачислят до 30 сентября.

Напомним, ранее мы писали, как поступить в ЗВО онлайн.

 

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