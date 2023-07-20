У МОН розповіли, як вступникам з окупованих територій подати документи до вишів

Українські школярі. Ілюстративне фото: facebook/Міносвіти

В Україні вже другий рік поспіль вступна кампанія проходить під час воєнного стану. Особливо складно абітурієнтам з тимчасово окупованих територій.

Спеціально для тих вступників, які втратили документи, МОН опублікувало алгоритм дій.

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Що робити, якщо вступник не має атестату

В разі відсутності у вступника документа про повну загальну середню освіту, він має скласти державну підсумкову атестацію (ДПА) як екстерн в уповноважених закладах середньої освіти. Для цього необхідно подати заяву на вступ через освітні центри "Крим-Україна" або "Донбас-Україна".

Далі вже навчальний заклад, який обрав вступник, скеровує до школи, де наступного дня або в інший зручний час абітурієнт складе іспит з української мови (без літератури) та історії України. До того ж ДПА можна скласти дистанційно, як індивідуальну співбесіду з відеофіксацією. Довідку про успішне проходження річного оцінювання та ДПА освітній центр отримає автоматично. Тож додатково її надсилати не потрібно.

Після складання річного оцінювання та підсумкової атестації вступнику необхідно подати до освітнього центру документи:

заяву;

сертифікат ЗНО 2019-2021 років або результат НМТ (за бажанням);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

довідку про успішне проходження державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від неї), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів ЗНО або НМТ.

Водночас вступникам дозволили надсилати документи на електронну скриньку освітнього центру. У такому випадку абітурієнтам необхідно надіслати скановані копії (фотокопії) вищеперелічених документів та відскановану фотокартку розміром 3х4 см (1 Мб в електронній формі).

Вступники можуть подавати до 5 заяв лише через один освітній центр. Вищі навчальні заклади приймають документи від абітурієнтів в два етапи.

Перший етап до зарахування на бюджет триватиме з 19 липня до 31 липня (09:00). А другий етап до зарахування на контракт (із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця за їхньої наявності) триватиме до 23 вересня.

Рейтингові списки вступників оприлюднять до 27 вересня. А на навчання новоспечених студентів зарахують до 30 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вступити до ЗВО онлайн.

