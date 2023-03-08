Сколько сахара можно потреблять в день — рекомендации от Минздрава

Взрослый человек должен потреблять не более 50 грамм сахара в день

Потребление большого количества сахара грозит человеку разными болезнями. Самая распространенная в мире — ожирение. Однако во избежание этого можно действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Найти их можно на официальной странице ведомства.

Какое количество сахара считается суточной нормой

Если человек потребляет больше, чем тратит, то возрастает риск увеличения веса, что позже может привести к:

ожирение;

сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета второго типа;

Впрочем, если следить за своим питанием, этих болезней можно избежать. Так, по данным министерства здравоохранения, среднестатистический взрослый должен потреблять не более 50 граммов сахара в день. Это примерно 10 чайных ложек.

В ведомстве отмечают, что такое количество сахара является нормой для взрослого человека с дневным потреблением 2000 килокалорий в день. Также в Минздраве напомнили, что следует считать количество напитков с сахаром.

"Декстроза, фруктоза, концентраты фруктовых соков, мед, сахароза и т.д. — это все добавленные сахара", — говорится в сообщении.

А вот детям до трех лет Минздрав не рекомендует потреблять добавленный сахар.

"Детям старше трех лет — необходимо ограничить свободный сахар до не более 50 граммов, а еще лучше — менее 25 граммов в сутки", — добавили в Минздраве.

Напомним, недавно мы писали, что к 2035 году более половины человечества будет страдать от ожирения.