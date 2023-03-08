Сколько сахара можно потреблять в день — рекомендации от Минздрава

В Минздраве разъяснили, сколько сахара в день стоит потреблять детям и взрослым
Потребление большого количества сахара грозит человеку разными болезнями. Самая распространенная в мире — ожирение. Однако во избежание этого можно действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава.
Найти их можно на официальной странице ведомства.
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Какое количество сахара считается суточной нормой
Если человек потребляет больше, чем тратит, то возрастает риск увеличения веса, что позже может привести к:
- ожирение;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- диабета второго типа;
Впрочем, если следить за своим питанием, этих болезней можно избежать. Так, по данным министерства здравоохранения, среднестатистический взрослый должен потреблять не более 50 граммов сахара в день. Это примерно 10 чайных ложек.
В ведомстве отмечают, что такое количество сахара является нормой для взрослого человека с дневным потреблением 2000 килокалорий в день. Также в Минздраве напомнили, что следует считать количество напитков с сахаром.
"Декстроза, фруктоза, концентраты фруктовых соков, мед, сахароза и т.д. — это все добавленные сахара", — говорится в сообщении.
А вот детям до трех лет Минздрав не рекомендует потреблять добавленный сахар.
"Детям старше трех лет — необходимо ограничить свободный сахар до не более 50 граммов, а еще лучше — менее 25 граммов в сутки", — добавили в Минздраве.
Напомним, недавно мы писали, что к 2035 году более половины человечества будет страдать от ожирения.