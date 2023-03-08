Скільки цукру можна споживати на день — рекомендації від МОЗ

Доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день

Споживання великої кількості цукру загрожує людині різними хворобами. Найрозповсюдженіша у світі — ожиріння. Однак, аби цього уникнути, можна діяти відповідно до рекомендацій МОЗ.

Знайти їх можна на офіційній сторінці відомства.

Яка кількість цукру вважається добовою нормою

Якщо людина споживає більше, ніж витрачає, то зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до:

ожиріння;

серцево-судинних захворювань;

діабету другого типу;

Втім, якщо слідкувати за своїм харчуванням, цих хвороб можна уникнути. Так, за даними міністерства охорони здоров'я, середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день. Це приблизно 10 чайних ложок.

У відомстві зазначають, що така кількість цукру є нормою для дорослої людини із денним споживанням 2000 кілокалорій на день. Також у МОЗ нагадали, що варто рахувати й кількість напоїв із цукром.

"Декстроза, фруктоза, концентрати фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри", — йдеться в повідомленні.

А от дітям до трьох років МОЗ не рекомендує споживати доданий цукор.

"Дітям старше трьох років — необхідно обмежити вільний цукор до не більше ніж 50 грамів, а ще краще — менше ніж 25 грамів на добу", — додали в МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що до 2035 року понад половина людства страждатиме від ожиріння.