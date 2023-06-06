В МВД показали, как полицейские помогают людям эвакуироваться из Херсонской области

Эвакуация людей из Херсонской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Херсонской области продолжается эвакуация людей в результате подрыва Каховской ГЭС. Сотрудники полиции активно помогают им покинуть опасные населенные пункты.

Об этом сообщает МВД.

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Эвакуация из Херсонской области

МВД опубликовало видео, на котором показало полицейского офицера громады Асеева Максима. Он выносил на руках пожилую женщину в населенном пункте Тягинки Херсонской области.

"Так работают наши службы сегодня. Стараемся спасти каждого", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что сегодня, 6 июня, производится эвакуация из Херсонской области. Сотрудники полиции и спасатели помогают людям выехать в безопасные регионы.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.