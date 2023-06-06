В МВД показали, как полицейские помогают людям эвакуироваться из Херсонской области
В Херсонской области продолжается эвакуация людей в результате подрыва Каховской ГЭС. Сотрудники полиции активно помогают им покинуть опасные населенные пункты.
Об этом сообщает МВД.
Эвакуация из Херсонской области
МВД опубликовало видео, на котором показало полицейского офицера громады Асеева Максима. Он выносил на руках пожилую женщину в населенном пункте Тягинки Херсонской области.
"Так работают наши службы сегодня. Стараемся спасти каждого", — говорится в сообщении.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что сегодня, 6 июня, производится эвакуация из Херсонской области. Сотрудники полиции и спасатели помогают людям выехать в безопасные регионы.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.