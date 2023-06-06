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У МВС показали, як поліцейські допомагають людям евакуюватися з Херсонської області

6 червня 2023 14:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС показали, як поліцейські допомагають людям евакуюватися з Херсонської області
Евакуація людей з Херсонської області. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсонській області продовжується евакуація людей у внаслідок підриву Каховської ГЕС. Працівники поліції активно допомагають їм покинути небезпечні населені пункти.

Про це повідомляє МВС.

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Евакуація із Херсонської області

МВС опублікувало відео, на якому показало поліцейського офіцера громади Асєєва Максима. Він виносив на руках літню жінку в населеному пункті Тягинки Херсонської області. 

"Так працюють наші служби сьогодні. Намагаємося врятувати кожного", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що сьогодні, 6 червня, проводиться евакуація з Херсонської області. Працівники поліції та рятувальники допомагають людям виїхати у безпечні регіони.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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