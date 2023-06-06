У МВС показали, як поліцейські допомагають людям евакуюватися з Херсонської області
У Херсонській області продовжується евакуація людей у внаслідок підриву Каховської ГЕС. Працівники поліції активно допомагають їм покинути небезпечні населені пункти.
Про це повідомляє МВС.
Евакуація із Херсонської області
МВС опублікувало відео, на якому показало поліцейського офіцера громади Асєєва Максима. Він виносив на руках літню жінку в населеному пункті Тягинки Херсонської області.
"Так працюють наші служби сьогодні. Намагаємося врятувати кожного", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
Також ми писали, що сьогодні, 6 червня, проводиться евакуація з Херсонської області. Працівники поліції та рятувальники допомагають людям виїхати у безпечні регіони.
Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.