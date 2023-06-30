В Нацкомиссии определились, будут ли переименовывать Запорожье

Знак Запорожья. Фото: google

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать из-за несоблюдения стандартов государственного языка. Теперь Запорожья в нем нет.

Соответствующий список опубликован на сайте Комиссии.

Читайте также:

Буду ли переименовывать Запорожье

Сегодня, 30 июня, Нацкомиссия обнародовала новый список населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать. По сравнению с предыдущими списками Запорожья там нет.

В списке осталось только десять городов:

Бровары,

Северодонецк,

Два Первомайска,

Первомайский,

Южноукраинск.

Хрустальный,

Южное,

Боково-Хрустальное,

Сорокино.

Напомним, несколько дней назад Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1,5 тыс. населенных пунктов.

В свою очередь языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.

Впоследствии в Комиссии рассказали, как хотят назвать город. По словам специалистов, согласно стандартам украинского языка, город должны были переименовать в "Запорожжя".