В Нацкомиссии определились, будут ли переименовывать Запорожье
Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать из-за несоблюдения стандартов государственного языка. Теперь Запорожья в нем нет.
Соответствующий список опубликован на сайте Комиссии.
Буду ли переименовывать Запорожье
Сегодня, 30 июня, Нацкомиссия обнародовала новый список населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать. По сравнению с предыдущими списками Запорожья там нет.
В списке осталось только десять городов:
- Бровары,
- Северодонецк,
- Два Первомайска,
- Первомайский,
- Южноукраинск.
- Хрустальный,
- Южное,
- Боково-Хрустальное,
- Сорокино.
Напомним, несколько дней назад Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1,5 тыс. населенных пунктов.
В свою очередь языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.
Впоследствии в Комиссии рассказали, как хотят назвать город. По словам специалистов, согласно стандартам украинского языка, город должны были переименовать в "Запорожжя".