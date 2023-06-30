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В Нацкомиссии определились, будут ли переименовывать Запорожье

30 июня 2023 23:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Нацкомиссии определились, будут ли переименовывать Запорожье
Знак Запорожья. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать из-за несоблюдения стандартов государственного языка. Теперь Запорожья в нем нет.

Соответствующий список опубликован на сайте Комиссии.

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Буду ли переименовывать Запорожье

Сегодня, 30 июня, Нацкомиссия обнародовала новый список населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать. По сравнению с предыдущими списками Запорожья там нет.

В списке осталось только десять городов:

  • Бровары,
  • Северодонецк,
  • Два Первомайска,
  • Первомайский,
  • Южноукраинск.
  • Хрустальный,
  • Южное,
  • Боково-Хрустальное,
  • Сорокино.

Напомним, несколько дней назад Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1,5 тыс. населенных пунктов.

В свою очередь языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.

Впоследствии в Комиссии рассказали, как хотят назвать город. По словам специалистов, согласно стандартам украинского языка, город должны были переименовать в "Запорожжя".

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