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У Нацкомісії визначились, чи будуть перейменовувати Запоріжжя

30 червня 2023 23:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Нацкомісії визначились, чи будуть перейменовувати Запоріжжя
Знак Запоріжжя. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, які рекомендують перейменувати через недотримання стандартів державної мови. Тепер Запоріжжя в ньому немає.

Відповідний список опубліковано на сайті Комісії

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Чи буду перейменовувати Запоріжжя

Сьогодні, 30 червня, Нацкомісія оприлюднила новий список населених пунктів, які рекомендують перейменувати. Порівняно з попередніми переліками Запоріжжя там немає. 

У списку лишилося тільки десять міст:

  • Бровари,
  • Сєвєродонецьк,
  • Два Первомайська,
  • Первомайський,
  • Южноукраїнськ.
  • Хрустальний,
  • Южне,
  • Боково-Хрустальне,
  • Сорокине.

Нагадаємо, декілька днів тому Нацкомісія зі стандартів державної мови опублікувала рекомендації щодо перейменування понад 1.5 тис. населених пунктів. 

Своєю чергою мовознавець Олександр Авраменко наголосив на тому, що населені пункти доцільно перейменовувати тоді, коли така необхідність буде науково доведена.

Згодом у Комісії розповіли, як хочуть назвати місто. За словами фахівців згідно зі стандартами української мови місто мали перейменувати на "Запорожжя".

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