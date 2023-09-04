В Германии у беженки с Украины отобрали дочь: какая причина

Мать обнимает дочь. Фото: freepik.com

В Германии в украинской беженки служба защиты детей отобрала ребенка. Там решили, что мама девочки Ирина отправится с ней в Украину, поэтому малышке угрожала опасность.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что Ирина самостоятельно обратилась в немецкую службу защиты детей с просьбой о помощи. По словам женщины, ей было тяжело с ребенком, ведь девочка гиперактивна. Однако служба лишь отправляла в семью социальных работников. Ирина же подчеркнула, что это не та помощь, которую она ждала.

Также мама девочки была недовольна школой и группой продленного дня, куда ходил ребенок, которого трижды отстраняли от занятий в школе и отчисляли с детского сада из-за плохого поведения. Позже девочку перевели в учебное заведение, предназначенное для детей, нуждающихся в особом подходе.

Социальный работник узнал, что Ирина решила уехать в Украину. Однако, несмотря на то, что мать девочки позже заявила, что ее неправильно поняли, ребенка временно забрали из-за угрозы его жизни. Однако впоследствии Ирине вернули дочь за решением суда.

Напомним, что правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Так, по новой программе украинские школьники за рубежом будут уделять 6-8 часов изучению только украиноведческих предметов.

Также мы сообщали, что последние социологические исследования показывают, что в Украину готовы вернуться около 2 млн покинувших страну беженцев, спасаясь от войны. Однако для нормального экономического восстановления Украине необходимо 5 млн рабочих рук. Поэтому возвращение украинцев домой очень важно для государства.