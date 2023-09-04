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У Німеччині в біженки з України відібрали дочку: яка причина

4 вересня 2023 00:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Німеччині в біженки з України відібрали дочку: яка причина
Мати обіймає дочку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Німеччині в української біженки служба захисту дітей відібрала дитину. Там вирішили, що мама дівчинки Ірина вирушить з нею в Україну, тому малечі загрожувала небезпека.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що Ірина самостійно звернулася до німецької служби захисту дітей з проханням про допомогу. За словами жінки, їй було важко з дитиною, адже дівчинка гіперактивна. Однак служба лише відправляла до родини соціальних працівників. Ірина ж наголосили, що це не та допомога, яку вона чекала.

Також мама дівчинки була незадоволена школою та групою продовженого дня, куди ходила дитина, яку тричі усували від занять у школі та відраховували з дитячого садка через погану поведінку. Пізніше дівчину перевели до навчального закладу, призначеного для дітей, які потребують особливого підходу.

Соціальний працівник дізнався, що Ірина вирішила поїхати в Україну. Однак попри те, що мати дівчинки пізніше заявила, що її неправильно зрозуміли, дитину тимчасово забрали через загрозу її життю. Однак згодом Ірині повернули дочку за рішенням суду.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Так, за новою програмою українські школярі за кордоном приділятимуть 6-8 годин вивченню лишень українознавчих предметів.

Також ми повідомляли, що останні соціологічні дослідження показують, що в Україну готові повернутися близько 2 млн біженців, які покинули країну, рятуючись від війни. Проте для нормального економічного відновлення Україні потрібно 5 млн робочих рук. Тому повернення українців додому дуже важливе для держави. 

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