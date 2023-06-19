Подрыв Каховской ГЭС: в Олешках погибли сотни жителей, потому что РФ запретила им эвакуацию

Последствия подрыва Каховской ГЭС у Олешках. Фото: google

В результате подрыва Каховской ГЭС под водой оказались десяток населенных пунктов в Херсонской области. На временно оккупированной части региона россияне отказывают в эвакуации жителям, у которых нет паспорта РФ. Из-за этого в Олешках известно уже о нескольких сотнях погибших.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Пока известно о более 500 жертвах в Олешках, которые расположены на левом берегу Херсонщины.

"Люди погибли из-за того, что кафиры отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть. Действия россиян по отношению к гражданскому населению имеют все признаки геноцида и каждый, кто присоединился к издевательствам над украинцами — понесет справедливое наказание", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Олешки просят фотографировать трупы и срезать волосы для ДНК. Вместе с уходом воды падают глиняные избы, а жители собственноручно хоронят погибших.

К тому же ситуация в городе Олешки Херсонской области остается критической из-за подрыва Каховской ГЭС. Город в буквальном смысле "плавает" в воде. Мы поделились эксклюзивными фото с последствиями.