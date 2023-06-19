Підрив Каховьскої ГЕС: у Олешках загинули сотні жителів, бо РФ заборонила їм евакуацію

Наслідки підриву Каховської ГЕС у Олешках. Фото: google

Внаслідок підриву Каховської ГЕС під водою опинилося десяток населених пунктів у Херсонській області. На тимчасово окупованій частині регіону росіяни відмовляють у евакуації мешканцям, які не мають паспорта РФ. Через це в Олешках відомо вже про декілька сотень загиблих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Наразі відомо про понад 500 жертв в Олешках, які розташовані на лівому березі Херсонщини.

"Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта. Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців — понесе справедливе покарання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителів Олешків просять фотографувати трупи та зрізати волосся для ДНК. Разом з відходом води падають глиняні хати, а жителі власноруч ховають загиблих.

До того ж ситуація в місті Олешки Херсонської області залишається критичною внаслідок підриву Каховської ГЕС. Місто в буквальному сенсі "плаває" у воді. Ми поділилися ексклюзивними фото з наслідками.