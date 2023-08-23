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В Польше для украинцев придумали новые правила: что изменится

23 августа 2023 04:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Польше для украинцев придумали новые правила: что изменится
Украинка возле пункта помощи в Польше. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С марта украинцев в Польше лишат права оформления польской визы непосредственно на территории страны. Теперь получать визу можно только находясь на территории того государства, где есть польское консульство.

Об этом говорится на правительственном портале Польши.

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Что изменится для украинцев в Польше

Известно, что теперь лицо, обращающееся за визой по почте или через уполномоченное лицо, должно находиться на территории страны, в которой находится консульство, в которое подается визовое заявление. Такое новшество касается не только украинцев, но и других иностранцев.

Когда выяснится, что при подаче заявления человек находился не в Польше, то документы даже не будут рассматриваться.

"В то же время польская виза, полученная с помощью посредников без выезда из Польши, не даст права на жительство", — сообщает Консульство Украины в Гданьске.

Однако тем украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года и раньше, волноваться не стоит.

"Основанием для этого является наличие польской национальной визы или временный вид на жительство, срок действия которых истек 1 июля 2023 года. В таком случае граждане Украины могут находиться на территории страны-соседа до 4 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что последний год принес изменения в правила пользования украинскими водительскими правами в ЕС. Таким образом, украинские беженцы должны заменить украинский документ национальным.

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